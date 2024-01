L'atmosfera alla Continassa si è animata con la gradita presenza di George, ex campione e padre di Timothy. Laha condiviso con entusiasmo la visita attraverso i suoi canali social, regalando ai tifosi uno sguardo dietro le quinte delle strutture. La presenza di una leggenda come Weah aggiunge prestigio al club, evocando ricordi di successi passati. La connessione familiare con Timothy, attuale giocatore della Juventus, amplifica l'importanza di questo momento speciale. La condivisione di queste esperienze rafforza il legame tra il club e i suoi sostenitori, alimentando l'entusiasmo per il futuro.