Intervenuto in diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira, il terzino sinistro del Cosenza ​Archaaf Lazaar ha raccontato del suo periodo a Palermo, quando giocava in squadra con Paulo Dybala. Ecco le sue parole: ​“Avevamo un grande rapporto. Dialogavano molto in campo e fuori. Anche le nostre mamme sono amiche. Andavamo a duemila all’ora in campo e Paulino palla al piede faceva cose straordinarie. Non mi sorprende che sia uno dei migliori al mondo: già a Palermo si vedeva che era destinato a diventare un numero uno”.