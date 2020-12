L’edizione odierna di Tuttosport definisce ‘Zona Juve’ gli ultimi 15’ di partita. Perché? Diamo un’occhiata al dato dei gol: “In questo campionato – si legge – la Juventus ha realizzato 8 gol su 20 sul campo (ovvero tolti i tre a tavolino contro il Napoli) negli ultimi 15 minuti, compresi i recuperi finali, ovvero il 40%, come si dice: fino alla fine”. Insomma, un dato che evidenzia come la Juve non getti mai la spugna e sia capace di fornire una reazione significativa anche nei minuti finali di gara.