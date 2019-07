di Andrea Menon

E' l'ultima idea del mercato bianconero. Christian Eriksen, il top player offensivo che la Juve cerca e che Sarri vorrebbe. La volontà del nuovo allenatore juventino, infatti, è quella di inserire nuova qualità nel reparto avanzato con un giocatore che manca, per caratteristiche e idee. Paulo Dybala assomiglia molto al danese, che però giocherà qualche passo più indietro rispetto all'argentino (ancora al centro di questioni di mercato) e che ha qualità per svariare sull'intero asse offensivo.



IL 'NUOVO' MODULO - Ed è proprio questo, secondo quanto riporta Marca, che ha ammaliato Sarri, che vorrebbe il fantasista del Tottenham alla Juventus, accantonando le idee Paul Pogba e Mauro Icardi. Un colpo con garanzie tecniche e con prezzi non così esagerati, visto che Eriksen andrà in scadenza nel 2020 e da tempo ha spiegato di non voler rinnovare con il suo club. Così la Juve può provarci, avendo tra le possibili idee anche un cambio modulo: 4-3-1-2 o 4-2-3-1, due moduli per il presente e il futuro, con Eriksen trequartista - prima possibilità - o esterno. Un'idea in linea con diversi aspetti tattici e di mercato del club: prima di tutto la questione cessioni, con il centrocampo che a questo punto potrebbe vedere due uscite per monetizzare senza perdere in quantità di risorse, poi il ruolo di Dybala, di nuovo in quell'attacco a due che l'ha tanto valorizzato in passato, e infine il caso cessioni nel reparto avanzato, possibili a cuore più leggero. Tante possibilità, che si incastrano in una Juve da costruire anche in modo liquido. Moduli, idee e volontà, con Eriksen come nuovo profilo infuocato.