La vittoria di ieri sera dell'Atalanta sul campo del Napoli, un 3-2 (anzi, 2-3) frutto di una partita molto bella disputata allo stadio Maradona, complica notevolmente le cose per la Juventus. Questo perché ora le prime 4 posizioni in Serie A, valide per la qualificazione in Champions League, sono occupate da 4 squadre in 5 punti: Milan, balzato in cima alla classifica battendo la Salernitana, Inter, Napoli e la stessa Atalanta, che così si è riagganciata al treno scudetto vincendo uno scontro diretto.

Dunque i bianconeri, che con l'inizio difficile di stagione hanno maturato come obiettivo principale il 4° posto, si trovano ancora lontani a inseguire, col rischio che quel quartetto di testa finisca per spartirsi tutti i piazzamenti Champions. La Juve infatti è costretta a battere il Genoa stasera se vuole quantomeno rimanere a -7 dalla Dea quarta in classifica.