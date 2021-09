Marko Pjaca e Rolando Mandragora. Due giocatori del Torino in prestito dalla Juventus, entrambi con diritto di riscattoI due "bianconeri che hanno cambiato sponda del Po" hanno confezionato insieme la vittoria del Torino stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo: a dieci minuti dalla fine di un match molto divertente ma incredibilmente fermo sullo 0-0, ricevendo da Ansaldi dalla sinistra,Una gran rete per il croato, la prima dopo circa 9 mesi, quando con la maglia del Genoa segnò alla Fiorentina. E la prima col Toro, dunque, per un giocatore che, dopo non essere riuscito a consolidarsi nella Juve, soprattutto per colpa dei frequenti infortuni,Pjaca che in comune con Mandragora ha diverse cose: il cartellino di proprietà della Juve, la fragilità fisica, eUna giornata che avrà in Juventus-Milan il suo big match dopodomani sera.