La comunicazione ufficiale della Viterbese, squadra a cui Leonardo Bonucci è legato affettivamente forse più che a qualunque altra: "La US Viterbese 1908, in collaborazione con il Comune di Viterbo, comunica che lunedì 9 agosto, alle ore 18, il calciatore viterbese campione d’Europa Leonardo Bonucci sarà presente allo stadio “Enrico Rocchi” per salutare la Città di Viterbo, che renderà omaggio al suo campione. Sarà possibile assistere alla cerimonia di premiazione allo stadio previa prenotazione del titolo di ingresso (gratuito) da effettuarsi online sul sito www.go2.it oppure presso la Tabaccheria “Casti Claudia” (Via Della Palazzina) di Viterbo."