Juve, le 5 notizie di oggi

Nella gallery di seguito, le 5 notizie di oggi dal mondo Juve.

No, di certo nella giornata di oggi non sono mancate le notizie in casa. Non potrebbe essere altrimenti, è giornata di vigilia e domani i bianconeri scenderanno in campo per affrontare la Salernitana per il primo impegno di Coppa Italia.Ci sono, dunque, le parole del pre partita di Massimilianoe le prime indicazioni di formazione in vista di domani sera. Ma non solo. C’è il mercato, tanto mercato e tanti nomi che stuzzicano la fantasia della dirigenza bianconera. C’è, poi, un’interessante intervista a Westonche tra obiettivi di squadra e individuali rivela diversi retroscena interessanti.