. Apre così Paolola sua analisi sulla Juventus, affrontata sulle colonne di Repubblica. In particolare, il noto giornalista, ha parlato così di: "A 36 anni il fuoriclasse portoghese avverte l'urgenza di una squadra ultracompetitiva per rivincere Champions e Pallone d'oro; da parte sua la Juve stenta a prelevare Locatelli dal Sassuolo perché l'ultimo anno di contratto di Cristiano ne impegna le risorse allo spasimo. Nelle scorse settimane era girata voce di una spalmatura su due stagioni per aumentare un po' il margine immediato di manovra, ma poi non se n'è più saputo nulla.Ronaldo fin qui è stato importante perché ha riacceso l'orgoglio juventino di avere nelle proprie file uno dei due giocatori migliori del mondo, un valore che non si misura nel fatturato ma rinsalda prospettiva emotiva e senso d'appartenenza, il vero scheletro di un grande club. Detto questo,Può averlo fatto un po' meglio, ma leggete le cifre delle reti segnate negli ultimi cinque campionati, corredate dal miglior marcatore. Nel 2016-17: 77 gol (Higuain 24). Nel 2017-18: 86 gol (Dybala 22). Nel 2018-19: 70 gol (Ronaldo 21). Nel 2019-20: 76 gol (Ronaldo 31). Nel 2020-21: 77 gol (Ronaldo 29). Ne consegue che la Juve segna più o meno sempre gli stessi gol, chiunque sia il suo attaccante principe visto che li sceglie sempre bene.