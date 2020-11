Leonardo Bonucci non sarà a disposizione della Nazionale per la partita di domani contro la Polonia. Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore della Juventus, prima ai microfoni di Rai Sport e poi sui social. Il motivo è un problema muscolare che aveva già da tempo e per il quale aveva stretto i denti nell'ultima partita di campionato contro la Lazio. La volontà di tutti ora è quella di non rischiarlo per la sfida di Nations League, domani sarà comunque in tribuna a seguire i compagni da vicino prima di rientrare a Torino.