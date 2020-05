Nessun accordo tra Mattia De Sciglio e il Barcellona. A confermarlo è l'agente del terzino della Juventus Giovanni Branchini a Mundo Deportivo. Quello di De Sciglio è uno dei nomi fatti nei colloqui tra i due club, che da settimane stanno parlando per provare a mettere in piedi uno scambio alla riapertura del mercato. Tra gli altri giocatori che potrebbero essere coinvolti, ci sono anche Douglas Costa, Miralem Pjanic, Arthur Melo, Nelson Semedo e Federico Bernardeschi. Ma De Sciglio, per il momento, non ha nessun accordo col Barça.