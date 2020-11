Il ritorno di Joao Cancelo alla Juventus in estate non è mai stato davvero vicino. Il terzino poteva rientrare in un giro di operazioni col Barcellona, ma non coi bianconeri che non lo rivolevano. Lo riporta Calciomercato.com. Nonostante le qualità indiscutibili, infatti, un'operazione ritorno comporterebbe costi troppo elevati per unna squadra che ha altre esigenze e si sente ben coperta nel ruolo da Juan Cuadrado.