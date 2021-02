Sono bastati pochi mesi a Weston McKennie per convincere tutto il mondo Juve. ll centrocampista texano è entrato nel cuore dei tifosi e della società, che ora sta pensando di riscattarlo dallo Schalke: l'americano è arrivato in estate in prestito per 4,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 18,5 che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Al di là dell'obbligo però la Juve non ha dubbi: il riscatto di Weston McKennie per Paratici è una priorità di del prossimo mercato.