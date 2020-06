Gonzalo Higuain e la Juventus potrebbero separarsi con un anno d'anticipo: il contratto dell'argentino scade nel 2021, ma c'è la possibilità che lasci Torino alla riapertura del mercato. Per la società non fa più parte del progetto, l'attaccante vorrebbe avvicinarsi a casa per stare vicino alla madre malata. Dall'Argentina è forte l'interesse del River Plate col quale potrebbe aprirsi un'operazione che coinvolgerebbe anche giovani dei Millonarios, su Higuain però hanno messo gli occhi anche i Los Angeles Galaxy e l'Inter Miami di David Beckham.