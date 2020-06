è in uscita dalla Juventus. L'attaccante ha avuto un colloquio con Sarri al quale ha assicurato che fino a fine stagione sarà concentrato solo sul campo, poi valuterà il suo futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport il problema dell'argentino è un ingaggio importante che in pochi possono permettersi. Difficile quindi trovare una sistemazione al Pipita, sul quale, per ora, c'è un solo club interessamento veramente: si tratta del DC United che gioca in MLS.