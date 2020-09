Hans Hateboer è un nome che ritorna in orbita Juventus. Perché il terzino dell'Atalanta è un vecchio pallino dello scouting e soprattutto si è detto in uscita, volenteroso di nuove esperienze soltanto poche settimane fa dopo l'eliminazione della Dea dalla Champions League. Cosa c'è di vero? Hateboer è stato proposto a inizio mercato alla Juve, uno dei nomi emersi in alcune riunioni che hanno visto la dirigenza bianconera non scaldarsi, non è mai partita una trattativa anche perché il modulo è diverso e le richieste dei Percassi sono sempre elevate.



Come scrive calciomercato.com, insomma, la Juve oggi non vede Hateboer nella propria lista di priorità sulle fasce, pur essendo stato offerto in tempi non sospetti. Ma non è escluso un colpo di scena, ovvero che l'Atalanta riesca a convincere Hans a fare marcia indietro e restare a Bergamo per un'altra stagione.