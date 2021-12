Nel grande casting in atto per rinforzare l'attacco della, un grande nome si defila sempre di più: quello di, ormai a un passo dal. "El Matador", nei giorni scorsi, si era offerto al club bianconero, ma ora le cose sono cambiate: l'attaccante uruguaiano con ogni probabilità lascerà sì il Manchester United, ma con destinazione Catalogna. Il club blaugrana ha pensato a lui per sostituire Sergio Aguero forzato al ritiro per problemi al cuore.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'offerta del Barcellona per Cavani è di un anno e mezzo, con uno stipendio fisso di 3,5 milioni più uno di bonus fino a giugno e di 4 milioni netti più 1,5 di premi relativi a titolo di squadra e individuali nel secondo anno. Una proposta accettata da Cavani, che ora deve soltanto liberarsi dal Manchester United e sta trattando l'accordo per farlo a zero. La Juventus, informata della situazione, al momento non ha intenzione di rilanciare. Per i bianconeri una delle piste che resta in piedi è quella che porta a Mauro Icardi, ma solo in prestito con diritto di riscatto.