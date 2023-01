. Opzione non unilaterale in favore del club, ma legata a degli obiettivi che se raggiunti prolungherebbero di un altro anno l'avventura di Alex Sandro in bianconero alle stesse condizioni attuali (circa 6 milioni netti più bonus). Un fatto che seguirebbe perfettamente quanto accaduto con Juan Cuadrado lo scorso anno, dopo le schermagli per rivedere l'accordo e un conseguente umore non proprio soddisfatto della Juventus. Il futuro di Alex Sandro per la Juve era già scritto e con un finale ben preciso, ma molto può cambiare.- Un posto per Alex Sandro in futuro non c'è più, nonostante si stia adattando bene nella nuova vita da centrale della difesa a tre. Mentre lui ha fatto capire alla società attraversoanche rivedendo al ribasso l'accordo economico. Ma almeno per ora la Juve non si sposta e non cambia, fissando l'appuntamento eventuale a fine stagione,