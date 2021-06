Nella giornata di ieri, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha prontamente smentito le notizie de La Verità in merito ad un suo coinvolgimento in attività illecite legate alle scommesse. L’edizione odierna del quotidiano rincara la dose, mettendoNon c’è solo Allegri – scrive la verità – tra gli juventini segnalati all’Unità di informazione finanziaria (l’ufficio antiriciclaggio) della Banca d’Italia. Il 12 marzo 2021 è stato oggetto di un alert anche Cristiano Ronaldo per “prelevamento con i moduli di sportello”.Il motivo dell’ingente prelievo? “Il cliente ha dichiarato trattarsi di provvista necessaria al pagamento di spese correnti quotidiane”.Nella Sos – prosegue La Verità - è annotata anche la movimentazione del conto di Ronaldo tra l’1 gennaio 2020 e il 10 marzo 2021: 33.987.496,84 euro nella colonna avere (“Entrate rappresentate per la quasi totalità dagli emolumenti percepiti dalla Juventus oltre che da due giroconti da altro istituto di credito”) e 31.490.430,56 nella colonna dare. Va sottolineato come questi 220.000 euro rappresentano al massimo il 5% di quanto incassato in due mesi da Ronaldo in Italia e lo 0,7% delle uscite complessive dal suo conto corrente torinese nel periodo sotto esame.– Non finisce qui, perché dopo la ricostruzione pubblicata ieri, La Verità riporta un nuovo alert del 2019 legato ad una società dell’allenatore bianconero. Altri due istituti di credito,La Malpaso è una “società operativa nel settore della promozione e gestione in Italia e all’estero dell’immagine professionale di personaggi del mondo dello sport professionistico e non, del cinema, della televisione e dello spettacolo in genere”.Dal dicembre del 2019, il 10% delle quote appartiene a Valentina Allegri, figlia del tecnico bianconero. Inizialmente socio della Malpaso al 50% e poi al 10 era stato Paolo Sodi, amministratore unico della ditta e su di lui hanno acceso i riflettori gli istituti bancari suddetti in una Sos intestata ad Allegri e datata settembre 2019. Sodi è definito “amico personale” di Allegri, mentre in un’altra segnalazione viene detto che Sodi “è da anni uno stretto collaboratore” dell’allenatore bianconero, “citato come membro a ed “è citato come membro del suo staff sul sito Massimilianoallegri.com (pagina in costruzione, ndr)”.Sette bonifici provenienti da Mps e indirizzati sul contro personale Unipol di Sodi per importo totale di 303.000 euro. Questo, spiega La Verità, avrebbe attirato l’attenzione dei risk manager. Ad ordinarli “Allegri Massimiliano/Sodi Paolo”. Ad essi ha fatto seguito un bonifico da 150.000 euro di Sodi a beneficio della Malpaso con causale “versamento socio Sodi Paolo”.Ecco le conclusioni della funzione antiriciclaggio dell’Unipol: