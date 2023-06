Mentrecontinua a perdere pezzi (Santoriello, PM dichiaratosi antjuventino ha abbandonato il procedimento; il Gup, ha archiviato le accuse per le plusvalenze) una parte della Juve è in vacanza. Ma l'altra deve fare i conti con l'esclusione dalla Champions - conquistata sul campo e oggi sempre più arbitrariamente imposta - e con un nuovo assetto societario ovvero con la chiusura definitiva dell' era dei 9 scudetti di fila.Dimenticare Andreaè sembrata la prima bandiera, non sventolata, ma “praticata” dalla nuova compagine chiamata a governare la squadra. Dalle ultime notizie, però, la decisione dell' ex presidente della Juve di procedere al, senza adire al patteggiamento con la Procura federale, sembra sempre meno peregrina e sempre meno dettata da un orgoglio cieco. Fatto sta che glisi sono manifestati dapprima nell'allontanamento di Marotta, poi nella promozione di Paratici e in almeno tre anni di mercato più che discutibili.Smontare del tutto le aspettative gloriose, tagliare i rami secchi e far crescere i buoni giocatori che sono in casa, affiancandoli a pochi innesti di qualità.Questa storia che “la maglia della Juve pesa” è frutto d'un orgoglio mal riposto. Va sostituita con “la maglia della Juve vola”. La calma, la tranquillità, tanto predicate nelle partite da Allegri, si creano negli allenamenti, nei giorni insieme, non in un derby o in una finale.