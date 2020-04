1









La Juve è a caccia di un numero 9 che possa avere continuità nel progetto bianconero. Dopo averlo trattato nel mercato di gennaio quando poi è passato al Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland non è uscito dai radar bianconeri. Anzi, secondo la stampa norvegese è una vera e propria ossessione di Fabio Paratici. Lo segue da anni e ai tempi del Molde stava per portalo a Torino pagandolo solo 5 milioni di euro, poi il giocatore preferì il Salisburgo. Da quella volta non l'ha mai mollato e alla riapertura del mercato potrebbe fare un nuovo tentativo.