Il calcio è un gioco di squadra: il collettivo viene prima del singolo, il singolo si mette a servizio del collettivo. È altrettanto vero, però, che nel calcio ci sono i livelli di differenza: ci sono i campioni che, da soli, cambiano le partite, quando non le stagioni. Da soli sono in grado di nascondere tutte le criticità del collettivo:Questo è apparso evidente ieri sera a Marassi.. Vero, ci sono tutte le attenuanti del caso: gli infortuni che hanno tolto ad Allegri i migliori calciatori in rosa, i pezzi forte del mercato, e una rosa ristretta. Non è solo una questione di interpreti, però, perchéDi Maria è un campione di valore assoluto, per lui parlano campo e palmares. Con la prestazione super offerta contro i neroverdi è riuscito a nascondere le lacune della Juventus, in termini di gioco, personalità e mentalità.