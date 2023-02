La lite tra Allegri e De Grandis, novello Adani, segna forse uno spartiacque tra il periodo ‘cortomusista’ del livornese (checché ne dica lui…) e il prossimo futuro, nel quale Max sarà chiamato a far coesistere i tanti giocatori offensivi che ha a disposizione. Allegri sta cercando di cambiare? Ci sta lavorando? Nel frattempo, a parole, ha cercato di smarcarsi da un luogo comune che lui stesso ha contribuito a costruire. E su questo non c’è ombra di dubbio. Ma se non fosse stata quella di De Grandis la domanda che lo ha infastidito di più? Forse si è solo ‘sfogato’ su di lui, che non a caso è un giornalista, un uomo non di calcio, uno che parla e basta (secondo la sua visione del mondo), perché prima si era dovuto trattenere, invece, quando il peso tecnico-tattico della questione chiave posta da Bergomi lo aveva probabilmente già irritato. E cosa gli aveva chiesto Bergomi di tanto scomodo? Se per caso non si riuscisse a trovare una qualche scalata difensiva diversa per consentire a Chiesa di giocare stabilmente più avanti. Apriti cielo…