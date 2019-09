L'appello del presidente Rocco Commisso è stato chiaro: basta cori contro l'Heysel, Scirea e tutto ciò che va fuori dal sano sfottò. A parlare ai microfoni del Corriere dello Sport, è Mariella Scirea, vedova di Gaetano: "Ringrazio Commisso per quello che ha detto. Già in precedenza la Fiorentina si era dimostrata corretta e sensibile su questi temi. Non ce l'ho con i tifosi viola, perché quelli veri non fanno certi cori o scritte come "Brucia all'inferno". Mi ha fatto male soprattutto per mio figlio Riccardo, per quello che può aver pensato passando davanti a quella scritta".