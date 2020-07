1









La vecchia Juve si giocherà la Coppa. Scrive Crosetti su Repubblica: "C’è una squadra in parte sorpassata, quella di Pjanic e Higuain, che però è ancora sul pezzo in questo modo strano. Miralem Pjanic è già del Barcellona e di fatto gioca a Torino in deroga, come regista di un sogno breve ma definitivo. Il Pipita Higuain si sta cercando una squadra, anche la scorsa estate era così, per lui e per Dybala che poi è diventato insieme a Ronaldo l’artefice di quasi tutto: l’assurda situazione dell’agosto 2019 ha visto i due campioni argentini restare e pesare. Le architetture del calciomercato non possono attendere, la Juve ha già preso Kulusevski (un fenomeno) e Arthur e nel mentre continua a giocare, con questa coppa in testa e un altro scudetto sul cuore, cucito da nove anni con un filo d’acciaio. Non è ancora la Juve di Sarri, non l’ha fatta lui, la prossima probabilmente un po’ di più".