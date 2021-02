Se sognare non costa nulla, Fabio Paratici ha inserito Kylian Mbappé nella lista dei possibili sostituti di Cristiano Ronaldo. Il contratto del portoghese scadrà nel 2022, se CR7 dovesse andar via la Juve spera di poter piazzare un altro colpo dello stesso livello per sostituire Cristiano in campo ma soprattutto fuori, come uomo immagine. Mbappé è uno dei candidati, ma la richiesta monstre del Psg spaventa tutti. Quanto vuole? 200 milioni di euro, come riporta L'Equipe.