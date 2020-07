Oggi è un giorno a suo modo storico per la Juventus. Due anni fa, infatti, Cristiano Ronaldo firmava con il club bianconero dando via ad un'era tutta nuova per il club bianconero. In campo e fuori. In tanti stanno ricordando questo giorno molto particolare per la Juve e tutti i suoi tifosi. L'ha fatto anche l'Uefa postando su Twitter uno dei gol più belli segnati da CR7 con la maglia bianconera in Champions League: quello contro il Manchester United nella fase a gironi della sua prima stagione alla Juve. Eccolo qua.