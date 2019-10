Un nuovo tipo di dribbling... o un passo di danza?

Che cosa stava provando @Cristiano in allenamento?#UCL | @juventusfc pic.twitter.com/J0AQ5PlU1o — La UEFA (@UEFAcom_it) October 1, 2019

ha scherzato così a poche ore da Juve-Bayer Leverkusen in un tweet sul proprio profilo ufficiale, tirando in ballo l'asso portoghese per una tripla giocata in allenamento. Durante il torello prima della sessione, sotto gli occhi di Martusciello e dei compagni, infatti, CR7 si è mosso così: