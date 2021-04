Ieri sera la Juventus e altri 12 club europei hanno ufficializzato la "scissione": nasce la SuperLega!



Ebbene, la risposta della Uefa non si è fatta attendere. Come spiegano Sky Sport e tutti i principali media sportivi, il comitato esecutivo riunito a Montreaux, in Svizzera, ha varato il progetto della nuova Champions League, che partirà dalla stagione 2024-25.



Cosa sappiamo:

- La Champions passerà a 36 squadre (dalle 32 attuali)

- Ci sarà un solo grande girone, dove ogni squadra giocherà 10 partite senza andata e ritorno

- Ogni squadra, quindi, affronterà solo 10 delle altre 35 squadre presenti nel mega-girone

- Un sorteggio determinerà chi giocherà contro chi

- Al termine della prima fase, le prime 8 della classifica si qualificano direttamente agli ottavi di finale

- Le ultime 12 vengono eliminate

- Le restanti 16 squadre (dalla 9^ alla 24^) disputano un playoff per accedere agli ottavi



Botta e risposta in meno di 24 ore. La sensazione è che il braccio di ferro tra i club della SuperLega e le altre istituzioni calcistiche sia solo all'inizio!



E voi cosa pensate della SuperLega? RISPONDETE AL SONDAGGIO