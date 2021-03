Dal sito ufficiale della UEFA: "Sono solo cinque le squadre che hanno conquistato tutte e tre le maggiori competizioni europee per club, tra cui un'italiana. JUVENTUS - Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 1985, 1996

Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1977, 1990, 1993

Coppa delle Coppe: 1984

La Juventus solleva al cielo il suo primo trofeo europeo nel 1977, superando in finale di Coppa UEFA l'Athletic Club. Con in squadra campioni del calibro di Paolo Rossi, Michel Platini e Zbigniew Boniek, la Vecchia Signora completa la sua 'tripletta' pochi anni dopo aggiudicandosi la Coppa delle Coppe nel 1984 e la Coppa dei Campioni l'anno successivo.

I Bianconeri aggiungono al proprio palmares altri tre trionfi negli anni '90: l'ultimo in ordine cronologico nel 1996, battendo in finale di UEFA Champions League l'Ajax".