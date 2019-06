di Alessio Salerio

La Uefa ha pubblicato un paio di giorni fa la propria "rosa ideale" della Champions League conclusasi nella serata di sabato, con la vittoria del Liverpool in finale a Madrid sul Tottenham per 2-0. Ecco la lista completa:



PORTIERI- Alisson Becker (Liverpool), Marc-André ter Stegen (Barcelona).

DIFENSORI- Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool).

CENTROCAMPISTI - Moussa Sissoko (Tottenham), Hakim Ziyech (Ajax), Kevin De Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Tanguy Ndombele (Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool), David Neres (Ajax), Raheem Sterling (Manchester City).

ATTACCANTI - Lionel Messi (Barcelona), Dušan Tadić (Ajax), Sadio Mané (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lucas Moura (Tottenham).



CR7 E GLI OBIETTIVI - Oltre all'onnipresente Cristiano Ronaldo, autore di tutti e cinque i gol della Juventus nella fase a eliminazione diretta, tre al ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid e uno a partita tra andata e ritorno dei quarti contro l'Ajax, non mancano i ghiotti obiettivi di mercato dei bianconeri in vista del prossimo mercato estivo. In particolare, ecco Matthijs de Ligt per la difesa e Tanguy Ndombele per il centrocampo del futuro. In particolare, il francese rappresenta una vera e propria anomalia all'interno della lista della Uefa.



CHE NDOMBELE! - Ndombele, infatti, è l'unico giocatore presente che non abbia superato lo scoglio degli ottavi di finale nella competizione. Il suo Lione è stato eliminato dal Barcellona, ma ciò non ha impedito al forte centrocampista di far parte della rosa dei migliori nella scorsa Champions, in cui ha raccolto 2 gol in 7 presenze in totale. E la Juventus parte in pole per il suo cartellino in vista dell'estate di mercato. Il presidente Jean-Michel Aulas, infatti, lo ha "promesso" all'amico Andrea Agnelli, nel caso in cui pareggi l'offerta più alta per Ndombele, seguito con grande interesse soprattutto dal Manchester City in Premier League. La Uefa lo premia, i bianconeri devono fare in fretta.