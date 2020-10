Domani la Juventus affronterà la Dinamo Kiev (ore 18.55 italiane, allo stadio Olimpiyskiy) per il debutto stagionale in Champions League. Ecco come il sito ufficiale della Uefa presenta questa sfida, focalizzandosi sulla sfida tra due allenatori con un rapporto molto speciale: "Nell 1995 Mircea Lucescu fece debuttare Andrea Pirlo in Serie A a 16 anni. Dopo 25 anni, Lucescu 'battezzerà' da avversario l'esordio da allenatore in Champions di Pirlo. Il 75enne tecnico della Dinamo ricorda così il giovane Pirlo: 'Incredibilmente maturo, aveva già la maturità di oggi'. Riuscirà il 41enne Pirlo a battere il suo vecchio mentore in Ucraina, anche senza la stella Cristiano Ronaldo?"