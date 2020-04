La UEFA sta studiando le soluzioni possibili per portare a completamento le coppe europee. Secondo quanto riportato dal Telegraph sarebbero state prese in considerazione delle date per le finali: il 29 agosto l'atto conclusivo della Champions League, anticipato di tre giorni da quello di Europa League. I quarti di finale, invece, si giocherebbero il 28 e 29 luglio.​ Un'indicazione di massima per quella che sarà la seconda parte di stagione, non solo in Italia ma anche in Europa. Una soluzione da monitorare a seconda dello sviluppo del Coronavirus.