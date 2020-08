1









All'indomani della qualificazione alla finale di Europa League, l'Inter festeggia il balzo al quinto posto nel ranking Uefa stagionale. I nerazzurri si collocano alle spalle di Bayern Monaco (in testa), PSG, Lipsia e Manchester City. Scorrendo la graduatoria, vediamo nomi di altre squadre blasonate, fino a incontrare la Juventus alla posizione numero 11.



AMARA REALTÀ - Già, l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League è costata alla Juve la presenza nei primi dieci club del 2019-2020. Il gradino numero 10 è occupato proprio da quel Lione che non solo ha buttato fuori i bianconeri, ma ha poi battuto il City ai quarti. Non serviva certo questa classifica per certificare il flop Champions della Juventus, ma veder fotografato un dato fa sempre notizia. Per fortuna a entrare in gioco nelle fasce dei sorteggi non sono solo i coefficienti dell'ultima stagione, ma delle ultime cinque: ancora per l'anno prossimo, conterà pure l'annata della finale di Cardiff.