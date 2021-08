Tutta la classe di



Chi è il tuo argentino preferito ad aver vestito la maglia della Juventus?#UCL pic.twitter.com/OXiBbhQUzK — La UEFA (@UEFAcom_it) August 16, 2021

La Juventus ha vissuto momenti di grande emozione e gioia (anzi, Joya) in Champions League con i bellissimi gol di Paulo Dybala. L'account in italiano della Uefa ha celebrato le giocate europee del numero 10 della Juve con un video su Twitter, a cui ha allegato una domanda per i tifosi bianconeri...