Il quinto processo sul caso plusvalenze non chiude le vicende extra campo della Juve, che oltre all'inchiesta sulla manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnershipA Nyon si sta svolgendo un'indagine parallela. Per il fair play finanziario, scrive la Gazzetta dello Sport, "la Juve deve pagare soltanto 3,5 milioni di multa, invece dei 19,5 previsti, a patto che entro tre anni rimetta a posto la situazione finanziaria. Il problema è che il bilancio corretto non avrebbe forse consentito questa scorciatoia."UEFA 'SORPRESA' - L'Uefa da quanto si legge, avrebbe due motivi per sanzionare la Juve; il primo riguarda l'articolo dell'"antisportività" che consente di sbarrare le porte dell'Europa. E poi c'è appunto la questione del fair play, anche questa che può portare all'esclusione. Un'apertura della Uefa passa da una collaborazione che è strettamente collegata alla questione della Superlega. Se il club continuerà ad appoggiare quel progetto, non c'è spazio per una trattativa. Anche per questo, a Nyon, scrive il quotidianoIn ogni caso, la Juve dovrà guadagnarsi anche dopo la penalizzazione un posto in Europa (anche Conference) per eventualmente scontare subito la squalifica della Uefa.