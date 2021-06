Sembra quasi una lotta politica quella sulla capienza dello stadio londinese di Wembley per le semifinali e finali degli Europei attualmente in corso. Da una parte Draghi e la Merkel che chiedono di spostare le Final Four onde evitare di giocare in un Paese dove si sta diffondendo la variante Delta del coronavirus. Dall'altra parte la decisione presa dalla Uefa in accordo col Governo inglese, che non solo conferma Wembley come sede dei match in questione, ma addirittura aumenta il pubblico ammesso dagli attuali ventimila a ben sessantamila spettatori.