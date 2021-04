In mattinata sono circolate voci su una possibile creazione della Superlega sospinta da Dazn e da diversi club europei. La Uefa, assieme alle principali leghe europee, ha fatto chiarezza in merito: “La UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola (RFEF) e LaLiga, la Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver la creazione di una Superlega.Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi -che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà.Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia a livello giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altrimenti.Come annunciato in precedenza dalla FIFA e dalle sei Federazioni,Ringraziamo quei club di altri paesi, in particolare i club francesi e tedeschi, che si sono rifiutati di partecipare in tutto questo. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato.