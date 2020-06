"Vincere la Champions a Roma, nella mia città, è stato ancora più bello". Di Livio era ancora emozionato quando ci ha raccontato il suo passato in bianconero con focus su quel trofeo alzato al cielo nel 1996. Vincere in casa ha sempre un sapore speciale. Per tutti, anche per una (quasi) macchina da guerra come. Poco più di 2000 chilometri da Torino a Lisbona, lì dove, secondo l'indiscrezione della Bild, potrebbe finire la competizione con una formula speciale ( QUI i dettagli).- E i tifosi della Juve già sognano: CR7 con la maglia della Juve che alza la Champions nella sua Lisbona. Magia.. Di primati, poi, ne arriveranno tanti altri. A Lisbona lo legano tanti ricordi: i cinque anni nelle giovanili dove ha lasciato tutti a bocca aperta, la prima convocazione in prima squadra con Laszlo Boloni in panchina e l'esordio contro il Braga. Il primo gol? I primi: doppietta contro il Moreirense. Uno non bastava, perché Ronaldo ha sempre fatto le cose in grandi.- E poi il debutto in Champions e quel filo diretto con l'Italia:. Anzi, in verità i primi a stropicciarsi gli occhi di fronte a quel talento furono Keane, Giggs e Scholes: "Quel ragazzino è un fenomeno, hai visto come salta l'uomo?" avevano detto all'allenatore sull'aereo di ritorno per Manchester. Era solo un'amichevole, ma il Manchester United aveva già le idee chiare. Il resto è storia nota: i record e i trofei con i Red Devils, Ferguson come un secondo padre e il trasferimento al Real Madrid.- Poi, la Juve. La storia del calcio italiano. Ronaldo ha giocato nei principali top club al mondo senza mai dimenticarsi da dove viene. Quando può ne approfitta per volare in Portogallo dalla sua famiglia alla quale è molto legato.. Una storia che continua tra gol e trofei, e quella Champions che se si dovesse veramente giocare a Lisbona per Cristiano rappresenterebbe un'occasione speciale che non vuole farsi sfuggire.