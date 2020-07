Se vi siete persi qualcosa del secondo anniversario di CR7 alla Juventus, ecco cosa fa per voi! La UEFA ha diffuso su Instagram un video che raccoglie i gol segnati da Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia bianconera. Una galleria di perle, da quella al volo contro il Manchester United alla tripletta che stese l'Atletico Madrid. Interessante il "sondaggio" lanciato per l'occasione dall'organo del calcio europeo: "Descrivete Ronaldo alla Juve in una sola parola!". Gli utenti si sono sbizzarriti coi commenti, dividendosi nettamente tra fan e haters.