Il Barcellona fuori dalla Champions League? No. Nonostante il caso Negreira e le continue difficoltà economico-finanziarie il club prenderà parte alla prossima UEFA Champions League e la conferma è arrivata lo scorso venerdì proprio da parte della Uefa. E lo farà come squadra di prima fascia. E per l’ufficialità manca la ratifica del Comitato d’Appello della UEFA. Il presidente del Barcellona, ​​Joan Laporta, negli ultimi mesi ha intensificato i contatti con Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, per cercare di evitare una punizione.