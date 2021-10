bloccheranno i piani dellaper unabiennale. Lo ha svelato l'agenzia Reuters, riferendo che club, leghe e confederazioni europee e sudamericane sono fiduciosi di poter fermare il piano di, nonostante quest'ultimo si senta sicuro di poter ottenere la maggioranza con il sostegno delle federazioni in Africa, Asia e nei Caraibi."Le proposte danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa" ha dichiarato la UEFA proprio a Reuters. "Questo concetto ha tutte le caratteristiche di una decisione che la FIFA vuole prendere in fretta e lasciare che il resto del mondo del calcio si penta poi amaramente. Qualsiasi attrazione percepita è superficiale, mentre le insidie ​​sono enormi. La UEFA continuerà a opporsi fino a quando non prevarrà il buon senso e i piani verranno abbandonati".Infantino, però, non mostra alcuna intenzione di arrendersi: le proposte della FIFA fanno parte di un'importante revisione del calendario delle partite internazionali, la cui legittimità sarebbe messa in discussione se undovesse essere approvato e poi boicottato. In pratica, come riportato da calcioefinanza.it, ciò significherebbe che mentre la FIFA ha creato finestre per le partite di qualificazione per la Coppa del Mondo aggiuntiva, europei e sudamericani non prenderebbero parte a questi incontri e andrebbero a operare di fatto con un calendario separato.