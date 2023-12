La notizia diffusa dal settimanale tedesco Welt am Sonntag, secondo cui l’Uefa starebbe pensando di escludere il Barcellona dalle prossime Champions League (dai due ai tre anni) per questioni legate appunto al rispetto del Fair Play finanziario, apre a inquietanti riflessioni. Alla UEFA avrebbero definito “un caos” gli ultimi bilanci del Barcellona. La preoccupazione a Barcellona cresce perché sanno benissimo come questo tipo di indagine sia aleatoria e i meandri dei bilanci possano essere tirati per la giacchetta a seconda delle dinamiche prese in esame dagli investigatori. Che, In questo momento, riferisce Tuttosport, hanno tutto l’interesse a diffondere segnali duri, se non feroci, nei confronti di coloro che non solo aderiscono, ma anche guardano con interesse alle prospettive della Superlega.