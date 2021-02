Chi preferite, Enrico o Federico Chiesa? pic.twitter.com/bWcIdeAd7j — La UEFA (@UEFAcom_it) February 19, 2021

Enrico e Federico Chiesa, due generazioni, due giocatori di alto livello in Serie A. L'account Twitter ufficiale in italiano della Uefa, due giorni dopo la brutta sconfitta bianconera in Champions League contro il Porto, nella quale il solo Chiesa si è veramente salvato, ha pubblicato una foto doppia di padre e figlio chiedendo agli utenti chi sia il più forte tra i due.