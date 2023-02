Stacco imperioso di, tra l’altro a lungo obiettivo di mercato di Madama, mani sulla schiena del difensore e gol. No, nessun Var a intervenire. Anzi, la Uefa tramite l’account della Champions League esalta il gesto e, di conseguenza, fa infuriare i tifosi dellaSì, perché la dinamica assomiglia tremendamente a quella vista innel finale, con il colpo di testa diche porta ad un fallo di mano. Solo che non venne concesso il rigore, ma fallo in attacco, nello sbigottimento di tutto l’impianto bianconero.