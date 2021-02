Ieri Federico Chiesa ha fornito una bella prestazione all'Allianz Stadium contro il Crotone. Prima del match, il canale social in italiano della Uefa aveva "portato bene" all'esterno offensivo della Juventus, condividendo il video del gol segnato 5 sere prime in Porto-Juve 2-1. Una rete fondamentale che tiene a galla i bianconeri e le speranze di passare il turno in Champions League. Nella serata negativa del Do Dragao, con molte più ombre che luci, un piccolo grande segno di speranza in vista del ritorno che si giocherà a Torino il 9 marzo.