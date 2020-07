Parli di Cristiano Ronaldo, parli di grandi numeri. Ed ecco che anche la Uefa ce lo ricorda: oggi il profilo Instagram ufficiale della Champions League ha pubblicato un primo piano di CR7 ricordando che è arrivato a quota 60 gol in 83 partite in bianconero. Molti i commenti di ammirazione verso "il più grande di tutti i tempi" anche se c'è qualche utente che ironizza sui molti rigori segnati dal fuoriclasse portoghese per arrivare a questo score. Ad ogni modo, bisogna saperli calciare bene e nei momenti giusti...