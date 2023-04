Da calciomercato.com:"Il fair play finanziario funziona, non lo toglieremo ma lo modificheremo ancora di più con regole più severe". Parole e musica di Andrea Traverso, Director Financial Sustainability and Research della UEFA che, nel documento allegato al bilancio, ha ribadito la linea ferrea che la Federcalcio Europea sta portando avanti in tema di revisione dei conti e stabilità economica dei club. E la situazione dei club italiani lo scorso 2 settembre è emersa fra le più deficitarie con 4 club, Inter, Milan, Roma e Juventus che furono costrette a firmare un Settlement Agreement che al 30 giugno vedrà già i primi sviluppi.