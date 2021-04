Brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic. Attraverso una nota ufficiale, da Nyon fanno sapere che: "in conformità con l'Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato oggi per condurre un'indagine disciplinare su una potenziale violazione della UEFA Regolamento disciplinare di Zlatan Ibrahimovic per presunto interesse finanziario in una società di scommesse". L'attaccante del Milan, attraverso la sua società per azioni Unknown AB, ha il 10% di Bethard.com, marchio di scommesse sportive. Cosa non possibile per i calciatori, ai quali è vietato di avere interessi finanziari in questo tipo di aziende.