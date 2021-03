1









La Corte di giustizia della Ue ha dato ragione alla Commissione europea e annullando la decisione del Tribunale Ue. Sono stati classificati come aiuti di Stato, quindi illeciti, quelli relativi al regime fiscale di quattro club di calcio professionistici spagnoli: Barcelona, Osasuna, Athletic Bilbao e Real Madrid.



Come spiega la Corte Ue: “Il ricorso che era stato proposto contro tale decisione dal Fútbol Club Barcelona è definitivamente respinto”. L'UE ha quindi chiesto (come nel 2016) al Governo spagnolo di recuperare quelli che considera aiuti di Stato illeciti. Lo riporta Calcio&Finanza.